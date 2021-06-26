Нидерланды – Чехия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды – Чехия.

«Нидерланды уверенно с 9 очками выиграли группу С, победив Украину (3:2), Австрию (2:0) и Северную Македонию (3:0). Чехия с 4 очками заняла третье место в квартете D. Чехи победили Шотландию (2:0), сыграли вничью с Хорватией (1:1) и уступили Англии (0:1).

11 раз пересекались между собой голландцы и чехи (3 победы Нидерландов, 5 викторий Чехии и 3 ничьи). Команды дважды встречались на чемпионатах Европы и было это на групповой стадии. На Евро-2000 Нидерланды победили со счетом 1:0, а на Евро-2004 победу одержали чехи (3:2).

Нидерланды показали очень хороший футбол на групповой стадии, поэтому, думаю, будет очень сложно Чехии. Хотя Чехия тоже неплохо выступила. Поставлю на то, что Нидерланды пройдут дальше и выйдут в четвертьфинал Евро», – сказал Козьбан.

Матч Нидерланды – Чехия состоится 27 июня. Начало встречи – в 19:00.