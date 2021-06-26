Три украинки сыграют в парной сетке Уимблдона 2021, названы их соперницы

На травяном мэйджоре прошла жеребьевка в женском парном разряде

  • 26.06.2021 02:59
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Три украинки сыграют в парной сетке Уимблдона 2021, названы их соперницы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Макото Ниномия

Три украинские теннисистки сыграют в парном турнире Уимблдона-2021, названы их соперницы.

На травяном мэйджоре прошла жеребьевка в женском парном разряде.

Марта Костюк (Украина) и Алена Остапенко (Латвия) в первом матче встретятся с Белиндой Бенчич (Швейцария) и Софией Кенин (США).

Надежда Киченок (Украина) и Ралука Олару (Румыния), посеянные под 13-м номером, в первом круге будут играть против Лейлы Фернандес (Канада) и Анастасии Потаповой (Россия).

Людмила Киченок (Украина) и Макото Ниномия (Япония) на старте турнира будут соревноваться с теннисистками из Польши – Магдой Линетт и Алисией Росольской.

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Источник — Wimbledon

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