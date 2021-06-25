Истборн. Стали известны финалистки

В пятницу в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне состоялись матчи 1/2 финала.
Итальянка Камила Джорджи не сумела доиграть матч против Анетт Контавейт, а Елена Рыбакина уступила Алене Остапенко.
Истборн. 1/2 финала
Анетт Контавейт –
Алена Остапенко – Елена Рыбакина – 6:4, 6:1
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Источник — Sport.ua
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