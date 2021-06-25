Манчестер Сити готов установить новый трансферный рекорд АПЛ

«Манчестер Сити» близок к подписанию центрального полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша. Переговоры между клубами находятся на завершающей стадии.

Сумма трансфера может составить 100 миллионов фунтов, что может стать самой дорогой покупкой в истории АПЛ. Сейчас рекордным является переход Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году за 89 миллионов фунтов.

В сезоне 2020/2021 на счету Грилиша 7 голов и 12 ассистов в 27 матчах за «Астон Виллу» во всех турнирах. Контракт 25-летнего хавбека рассчитан до лета 2025 года.