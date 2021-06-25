Швеция – Украина. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз эксперта на матч 1/8 финала Евро-2020

  • 25.06.2021 18:08
  • 2041 просмотр
  • 2 комментария
Швеция – Украина. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина.

«Сборная Швеции с 7 очками выиграла группу Е. Шведы сыграли вничью 0:0 с испанцами, а также победили словаков (1:0) и поляков (3:2). Украина прошла в плей-офф с третьего места, набрав три очка. Команда Андрея Шевченко уступила Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1), но обыграла Северную Македонию (2:1).

Сборной Украины в 1/8 финала попался не скажу, что легкий соперник, но один из тех соперников, которого мы можем пройти. Да, Швеция выиграла свой квартет и хорошо выступила в групповом раунде, но давайте реально смотреть на ситуацию. Швеция – это не Италия, не Испания и даже не Нидерланды. Поэтому в принципе у наших шансы есть. Будем надеяться на то, что наши пройдут Швецию. На это и поставлю – наши пройдут в 1/4 финала Евро», - сказал Козьбан.

Матч Швеция – Украина состоится 29-го июня. Начало встречи в 22:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Astra
    online
      Astra, 25.06.2021 19:02
    0
    Всем добрый вечер,
    Я считаю в данной игре будет сушка 2,5 меньше, и надеюсь у сборной Украины есть достойные пенальтисты.
    Желаю удачи сборной Украины!!!!
    Очень хочу чтобы они отомстили Италии.
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 25.06.2021 18:29
    0
    Я бы не был такой самоуверенный,они сильней той же Австрии и намного
    Ссылка
    Astra
    online
      Astra, 25.06.2021 19:02
    0
    Всем добрый вечер,
    Я считаю в данной игре будет сушка 2,5 меньше, и надеюсь у сборной Украины есть достойные пенальтисты.
    Желаю удачи сборной Украины!!!!
    Очень хочу чтобы они отомстили Италии.
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 25.06.2021 18:29
    0
    Я бы не был такой самоуверенный,они сильней той же Австрии и намного
    Ссылка
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