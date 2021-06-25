Швеция – Украина. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина.
«Сборная Швеции с 7 очками выиграла группу Е. Шведы сыграли вничью 0:0 с испанцами, а также победили словаков (1:0) и поляков (3:2). Украина прошла в плей-офф с третьего места, набрав три очка. Команда Андрея Шевченко уступила Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1), но обыграла Северную Македонию (2:1).
Сборной Украины в 1/8 финала попался не скажу, что легкий соперник, но один из тех соперников, которого мы можем пройти. Да, Швеция выиграла свой квартет и хорошо выступила в групповом раунде, но давайте реально смотреть на ситуацию. Швеция – это не Италия, не Испания и даже не Нидерланды. Поэтому в принципе у наших шансы есть. Будем надеяться на то, что наши пройдут Швецию. На это и поставлю – наши пройдут в 1/4 финала Евро», - сказал Козьбан.
Матч Швеция – Украина состоится 29-го июня. Начало встречи в 22:00.
Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.
Дмитрий Козьбан, Sport.ua
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Я считаю в данной игре будет сушка 2,5 меньше, и надеюсь у сборной Украины есть достойные пенальтисты.
Желаю удачи сборной Украины!!!!
Очень хочу чтобы они отомстили Италии.
Я считаю в данной игре будет сушка 2,5 меньше, и надеюсь у сборной Украины есть достойные пенальтисты.
Желаю удачи сборной Украины!!!!
Очень хочу чтобы они отомстили Италии.
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