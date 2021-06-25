Василий Кравец близок к переходу в хихонский Спортинг

23-летний украинский защитник Василий Кравец, чей контракт принадлежит «Леганесу», близок к переходу в хихонский «Спортинг». Речь идет об аренде с правом выкупа.
В минувшем сезоне Кравец защищал цвета «Леха» на правах аренды. Всего футболист провел за польский клуб 26 матчей во всех турнирах.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €800 тысяч.
В следующем сезоне хихонский «Спортинг» будет выступать в Сегунде.
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