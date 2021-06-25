Тренер Дании: «У нас нет стартового состава»

Каспер Хьюмланд рассказал о подготовке к поединку Евро-2020 против Уэльса

  • 25.06.2021 17:20
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Тренер Дании: «У нас нет стартового состава»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюмланд поделился ожиданиями от поединка с Уэльсом в 1/8 финала Евро-2020.

«Любая деталь будет подмечена на наших занятиях. Вот почему мы тренировались за закрытыми дверями.

У нас в целом хорошая команда, так что, думаю, слишком много внимания уделяется тому, кто будет начинать игру. «Каков ваш стартовый состав?» Да нет такового. По ходу многих матчей мы были очень сильны во втором тайме. А заключительную 20-минутку мы проводили мощно в каждом матче. Кто будет заканчивать игру, столь же важно, как и то, кто будет начинать», — считает Хьюмланд.

Матч Уэльс — Дания состоится в субботу, 26 июня, в 19:00 по киевскому времени.

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Источник — УЕФА

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