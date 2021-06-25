Тренер Дании: «У нас нет стартового состава»

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюмланд поделился ожиданиями от поединка с Уэльсом в 1/8 финала Евро-2020.

«Любая деталь будет подмечена на наших занятиях. Вот почему мы тренировались за закрытыми дверями.

У нас в целом хорошая команда, так что, думаю, слишком много внимания уделяется тому, кто будет начинать игру. «Каков ваш стартовый состав?» Да нет такового. По ходу многих матчей мы были очень сильны во втором тайме. А заключительную 20-минутку мы проводили мощно в каждом матче. Кто будет заканчивать игру, столь же важно, как и то, кто будет начинать», — считает Хьюмланд.

Матч Уэльс — Дания состоится в субботу, 26 июня, в 19:00 по киевскому времени.