Артем ШАБАНОВ: «Сделаю все, чтобы остаться в Динамо»

Украинский защитник начал подготовку к сезону в составе киевской команды

  • 25.06.2021 14:40
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Артем ШАБАНОВ: «Сделаю все, чтобы остаться в Динамо»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Динамо» Артем Шабанов, вернувшийся из аренды в польской «Легии» и приступивший к подготовке к новому сезону в составе киевской команды рассказал о первых тренировках после отпуска.

- Артем, ты с первых дней тренируешься с командой на этом киевском этапе подготовки. Над чем работала команда? На каком уровне сейчас твоя физическая форма?
- Думаю, мы сейчас только на этапе закладывания физической подготовки. Много беговой работы, «набегаем» фундамент. Дальше будем начинать выполнять больше тактических упражнений.

- С сегодняшнего дня с командой работает Мирча Луческу. Каким был его основной посыл игрокам, озвученный план на ближайший период?
- Мистер сказал, что хочет увидеть в тренировочном процессе всех молодых футболистов, которые пришли из дубля, а также футболистов, вернувшихся из аренды, в числе которых я. Каждому будет предоставлен шанс проявить себя. Он будет смотреть, какой у кого потенциал, кто будет нужен ему в команде. Это все будет видно на первом сборе.

- Какие твои амбиции после возвращения из аренды? Какие личные планы на грядущий сезон?
- Со своей стороны буду стараться делать все от меня зависящее чтобы остаться в «Динамо». А дальше все будет зависеть от тренера, от его решения.

- Как ты оценишь эти полсезона, проведенные в аренде в варшавской «Легии»? Насколько этот период был успешным, насколько планы нарушила травма?
- Из-за травмы пропустил я немного – получил ее за пять или шесть игр до конца сезона. В целом опыт в аренде я расцениваю как положительный. По крайней мере я стал чемпионом Польши. Поиграл в новом для себя чемпионате, посмотрел, ощутил на себе другой футбол. Набрался игрового опыта, ведь в «Динамо» в прошлом сезоне я играл не так много.

- Таким образом, в прошлом сезоне ты стал чемпионом сразу двух стран – Украины и Польши?
- Чемпионом Украины я стал, как Саня Андриевский говорит, «в джинсах» (смеется).

- Сравни футбол в чемпионате Польши по сравнению с УПЛ.
- В Польше команды играют в более открытый футбол. Все больше настроены на прессинг. От обороны играет мало команд.

- Матчи Евро-2020 смотрите в компании партнеров по команде или каждый по отдельности?
- Когда как. Бывает, соберемся вместе, бывает по отдельности, когда смотрю дома.

- Кто твои фавориты на Евро-2020 помимо Украины?
- Нидерланды.

- А как далеко может зайти Украина?
- Будем надеяться, что как можно дальше.

- Как думаешь, чего не хватало в игре с Австрией – физических кондиций или проиграли в тактическом плане?
- Не хотел бы это комментировать, ведь я не тренер. Одно могу сказать по тому что видел – ребята старались, оставили все силы на поле. Уверен, что тренеры им подскажут, ребята сделают работу над ошибками и еще порадуют страну.

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Источник — ФК Динамо Киев

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