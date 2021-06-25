Франция – Швейцария. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз от эксперта на поединок Евро-2020

  • 25.06.2021 14:26
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Франция – Швейцария. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Франция – Швейцария.

«Франция выиграла группу F с пятью очками. Французы победили Германию (1:0) и сыграли ничьи с Венгрией (1:1) и Португалией (2:2). Швейцария с четырьмя баллами заняла третье место в квартете А. Швейцарцы сыграли вничью с Уэльсом (1:1), уступили Италии (0:3) и победили Турцию (3:1).

40 раз играли между собой французы и швейцарцы (18 побед Франции, 12 викторий Швейцарии и 10 ничьих). После победы в спарринге в 1992 году швейцарцы не могут обыграть французов. С тех пор Франция три раза победила (2:0, 3:1, 5:2) и четыре раза команды сыграли вничью (трижды 0:0 и 1:1). Интересно, что на Евро-2004 Франция победила Швейцарию со счетом 3:1, а на чемпионате мира-2014 французы переиграли швейцарцев со счетом 5:2. Зато на чемпионате мира-2006 команды расписали мировую 0:0. С таким же счетом они сыграли на Евро-2016.

Мне кажется, в групповом раунде Франция играла не на всю. Я думаю, что французы могут легко прибавить. Я поставлю на победу Франции над Швейцарией. Не думаю, что у французов будут какие-то проблемы. Они очень сильные и могут в любой момент прибавить. Думаю, в плей-офф «трехцветные» прибавят и я поставлю на победу Франции», - сказал Козьбан.

Матч Франция – Швейцария состоится 28-го июня. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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