ВИДЕО. Селезнев сделал дубль за команду ветеранов

35-летний украинский нападающий Евгений Селезнев, чей контракт принадлежит Колосу, сыграл за команду ветеранов, где отметился дублем. Оба своих мяча Селезнев забил левой ногой.

«Ветераны!», — прокомментировал Евгений видео голов.

Минувшей зимой Селезнев был исключен из состава Колоса после конфликта с главным тренером команды Русланом Костышиным на учебно-тренировочных сборах.

Всего Селезнев провел за Колос 12 матчей во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Контракт футболиста с Колосом рассчитан до 30 июня, после чего Селезнев станет свободным агентом.