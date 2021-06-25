ВИДЕО. Селезнев сделал дубль за команду ветеранов

Украинский форвард продолжает поддерживать форму

  • 25.06.2021 14:18
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ВИДЕО. Селезнев сделал дубль за команду ветеранов
© ФК Колос Ковалевка. Евгений Селезнев

35-летний украинский нападающий Евгений Селезнев, чей контракт принадлежит Колосу, сыграл за команду ветеранов, где отметился дублем. Оба своих мяча Селезнев забил левой ногой.

«Ветераны!», — прокомментировал Евгений видео голов.

Минувшей зимой Селезнев был исключен из состава Колоса после конфликта с главным тренером команды Русланом Костышиным на учебно-тренировочных сборах.

Всего Селезнев провел за Колос 12 матчей во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Контракт футболиста с Колосом рассчитан до 30 июня, после чего Селезнев станет свободным агентом.

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Источник — Instagram

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