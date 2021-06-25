ВИДЕО. Селезнев сделал дубль за команду ветеранов

35-летний украинский нападающий Евгений Селезнев, чей контракт принадлежит Колосу, сыграл за команду ветеранов, где отметился дублем. Оба своих мяча Селезнев забил левой ногой.
«Ветераны!», — прокомментировал Евгений видео голов.
Минувшей зимой Селезнев был исключен из состава Колоса после конфликта с главным тренером команды Русланом Костышиным на учебно-тренировочных сборах.
Всего Селезнев провел за Колос 12 матчей во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.
Контракт футболиста с Колосом рассчитан до 30 июня, после чего Селезнев станет свободным агентом.
Источник — Instagram
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