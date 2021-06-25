Лоренцо ИНСИНЬЕ: «Необходимо сохранять спокойствие»

Форвард сборной Италии – о предстоящем противостоянии с Австрией

  • 25.06.2021 14:03
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Лоренцо ИНСИНЬЕ: «Необходимо сохранять спокойствие»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Инсинье

Нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Австрии.

«Мы посмотрели некоторые из матчей сборной Австрии. Деталей пока что не обсуждали, но, исходя из того, что увидели, это отлично физически подготовленная команда, которая на протяжении всего матча способна бегать и прессинговать. Мы точно не позволим ей ничего навязывать и будем показывать привычный для себя футбол. Все, что нам необходимо, - это сохранять спокойствие», - сказал Инсинье.

Матч Италия – Австрия состоится в субботу, 26 июня. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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