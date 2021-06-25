ФОТО. Ярмоленко попал в символическую сборную группового этапа Евро-2020

Украинский вингер оказался в компании Криштиану Роналду и Мемфиса Депая

  • 25.06.2021 13:39
  • 1614 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Ярмоленко попал в символическую сборную группового этапа Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко стал единственным игроком сборной Украины, который попал в символическую сборную Евро-2020 по итогам группового этапа турнира.

Ярмоленко набрал 20 очков в виртуальной игре Fantasy Football. Примечательно, что в команду вошли сразу три футболиста сборной Нидерландов, выступавшей в одной группе с Украиной — Мемфис Депай, Джорджиньо Вейналдум и Дензел Дюмфрис.

Ярмоленко принял участие во всех трех матчах группового этапа Евро-2020, забив два мяча и отдав одну результативную передачу.

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Источник — УЕФА

(5 голосов)

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Комментарии
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 25.06.2021 14:01
    -1
    Только сдаётся мне, что этот состав, еще и с такой схемой, влетел бы любой сборной на этом Евро
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 25.06.2021 14:01
    +2
    Вот так журналисты все перекручивают.
    Речь идет о Fantasy Football
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 25.06.2021 13:45
    +4
    Не плохо! С чем его и поздравляю!
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 25.06.2021 13:45
    +4
    Не плохо! С чем его и поздравляю!
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 25.06.2021 14:01
    +2
    Вот так журналисты все перекручивают.
    Речь идет о Fantasy Football
    Ссылка
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