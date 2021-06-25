ФОТО. Ярмоленко попал в символическую сборную группового этапа Евро-2020

31-летний вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко стал единственным игроком сборной Украины, который попал в символическую сборную Евро-2020 по итогам группового этапа турнира.
Ярмоленко набрал 20 очков в виртуальной игре Fantasy Football. Примечательно, что в команду вошли сразу три футболиста сборной Нидерландов, выступавшей в одной группе с Украиной — Мемфис Депай, Джорджиньо Вейналдум и Дензел Дюмфрис.
Ярмоленко принял участие во всех трех матчах группового этапа Евро-2020, забив два мяча и отдав одну результативную передачу.
Источник — УЕФА
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Речь идет о Fantasy Football
Речь идет о Fantasy Football
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