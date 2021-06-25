Италия — Австрия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Италия – Австрия.

«Сборная Италии уверенно выиграла группу А, победив Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). Итальянцы на групповой стадии семь мячей забили и ни одного не пропустили. Национальная команда Австрии в группе С победила Северную Македонию (2:1) и Украину (1:0), но уступила Нидерландам (0:2). В итоге австрийцы заняли второе место.

Ранее 38 раз встречались между собой сборные Италии и Австрии. В этих поединках 17 раз побеждали итальянцы, 13 раз праздновали успех австрийцы и еще 8 встреч завершились вничью. На официальном уровне предыдущий раз Италия и Австрия играли в рамках группового раунда чемпионата мира-98 и тогда победила Скуадра Адзурра со счетом 2:1. Кстати, сборная Австрии не побеждает Италию с 1960-го года. С тех пор уже 13 матчей кряду итальянцы не проигрывают австрийцам (10 побед и 3 ничьи).

Австрия сейчас, наверное, жалеет, что выиграла у Украины и попала на Италию (смеется). Сборной Австрии будет в этом поединке очень тяжело. Мне кажется, у австрийцев шансов немного на то, чтобы пройти итальянцев. Я поставлю на то, что Италия пройдет Австрию», - сказал Козьбан.

Матч Италия – Австрия состоится 26-го июня. Начало встречи в 22:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.