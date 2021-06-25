Италия — Австрия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Специалист поделился ожиданиями от поединка 1/8 финала Евро-2020

  • 25.06.2021 13:14
  • 795 просмотров
  • 0 комментариев
Италия — Австрия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Италия – Австрия.

«Сборная Италии уверенно выиграла группу А, победив Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). Итальянцы на групповой стадии семь мячей забили и ни одного не пропустили. Национальная команда Австрии в группе С победила Северную Македонию (2:1) и Украину (1:0), но уступила Нидерландам (0:2). В итоге австрийцы заняли второе место.

Ранее 38 раз встречались между собой сборные Италии и Австрии. В этих поединках 17 раз побеждали итальянцы, 13 раз праздновали успех австрийцы и еще 8 встреч завершились вничью. На официальном уровне предыдущий раз Италия и Австрия играли в рамках группового раунда чемпионата мира-98 и тогда победила Скуадра Адзурра со счетом 2:1. Кстати, сборная Австрии не побеждает Италию с 1960-го года. С тех пор уже 13 матчей кряду итальянцы не проигрывают австрийцам (10 побед и 3 ничьи).

Австрия сейчас, наверное, жалеет, что выиграла у Украины и попала на Италию (смеется). Сборной Австрии будет в этом поединке очень тяжело. Мне кажется, у австрийцев шансов немного на то, чтобы пройти итальянцев. Я поставлю на то, что Италия пройдет Австрию», - сказал Козьбан.

Матч Италия – Австрия состоится 26-го июня. Начало встречи в 22:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности