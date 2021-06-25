Марко ВЕРРАТТИ: «Нас ждет тяжелая игра»

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Австрии.

«Нас ждет тяжелая игра. В 1/8 финала легких не бывает. Взять хотя бы Германия - Венгрия. За десять минут до конца Германия вылетала. Команды бьются изо всех сил, как и должно быть. Так что будет трудно. Надо и дальше играть так, как мы играли. Если будем играть с той же решимостью, желанием и смелостью, то можем провести отличный матч», - сказал Верратти.

Матч Италия – Австрия состоится в субботу, 26 июня. Начало в 22:00 по Киеву.