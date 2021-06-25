Марко ВЕРРАТТИ: «Нас ждет тяжелая игра»

Хавбек сборной Италии – о предстоящем поединке с Австрией

  • 25.06.2021 11:39
  • 609 просмотров
  • 0 комментариев
Марко ВЕРРАТТИ: «Нас ждет тяжелая игра»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Верратти

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Австрии.

«Нас ждет тяжелая игра. В 1/8 финала легких не бывает. Взять хотя бы Германия - Венгрия. За десять минут до конца Германия вылетала. Команды бьются изо всех сил, как и должно быть. Так что будет трудно. Надо и дальше играть так, как мы играли. Если будем играть с той же решимостью, желанием и смелостью, то можем провести отличный матч», - сказал Верратти.

Матч Италия – Австрия состоится в субботу, 26 июня. Начало в 22:00 по Киеву.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности