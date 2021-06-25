Экс-защитник сборной Украины устроился в команде Второй лиги

Известный отечественный тренер Сергей Дирявка с большой долей вероятности продолжит профессиональную деятельность в «Перемоге».
В днепровской команде 50-летний специалист, который в свое время возглавлял днепродзержинскую на тот момент «Сталь», станет помощником Сергея Воробья.
Напомним, в 1992-1995 годах Дирявка сыграл 9 матчей за национальную сборную Украины.
«Перемога» с понедельника начала подготовку к своему второго сезону под эгидой ПФЛ. По итогам минувшего чемпионата Второй лиги днепряне заняли 9-е место в группе Б.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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