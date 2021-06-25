Форвард Прикарпатья попробует силы в Александрии

18-летний Андрей Андрейчук хочет трудоустроиться в клубе УПЛ

  • 25.06.2021 02:41
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Форвард Прикарпатья попробует силы в Александрии
© ФК Прикарпатье. Андрей Андрейчук

24 июня футболисты «Прикарпатья» начали подготовку к новому сезону. Первый этап подготовки пройдет в Mоршине и завершится 5 июля спаррингом с «Львовом».

Пока что ряды прикарпатцев покинул только 18-летний нападающий Андрей Андрейчук, который хочет попробовать свои силы в составе «Александрии». Не исключен вариант, что «Прикарпатье» арендует нескольких резервистов «Руха».

По имеющейся информации, исполняющему обязанности главного тренера «Прикарпатья» Олегу Рыпану на следующей неделе будет предложено подписать полноценный контракт.

Напомним, что «Александрия» по итогам минувшего сезона не попала в еврокубковую зону и рассталась со многими ведущими футболистами, а теперь ищет им замену.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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