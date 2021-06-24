КАРИКАТУРА ДНЯ. С днем рождения, Лео Месси!

Аргентинскому форварду «Барселоны» исполнилось 34 года

  • 24.06.2021 18:16
  • 601 просмотр
  • 1 комментарий
КАРИКАТУРА ДНЯ. С днем рождения, Лео Месси!
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 24 июня, нападающему каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионелю Месси исполнилось 34 года.

«С днем рождения Лео Месси!», — прокомментировал свою свежую работу известный карикатурист Омар Момани, добавив несколько более ранних работ.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    Predator
    online
      Predator, 24.06.2021 18:25
    +1
    З Днём рождения лучший из лучших
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 24.06.2021 18:25
    +1
    З Днём рождения лучший из лучших
    Ссылка
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