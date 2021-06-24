КАРИКАТУРА ДНЯ. С днем рождения, Лео Месси!

В четверг, 24 июня, нападающему каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионелю Месси исполнилось 34 года.
«С днем рождения Лео Месси!», — прокомментировал свою свежую работу известный карикатурист Омар Момани, добавив несколько более ранних работ.
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Источник — Instagram
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