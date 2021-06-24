Андрей ПЯТОВ: «Мы провалили игру с Австрией, но судьба подарила нам шанс»

36-летний вратарь сборной Украины Андрей Пятов поделился впечатлениями о выходе украинской национальной команды в плей-офф Евро-2020.

«Я спокойно к этому отнесся, проходил уже и не такое. Везет сильнейшим — за долгие годы в футболе я в этом не раз убеждался. За пять лет команда под руководством Андрея Шевченко проделала большую работу, и она точно заслужила — в общем и в целом — на этот плей-офф. Да, мы провалили игру с Австрией, но судьба подарила нам шанс реабилитироваться. Нужно за него цепляться и на этот раз не перегореть», — считает Пятов.

В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет со Швецией. Матч состоится во вторник, 29 июня.