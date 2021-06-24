Люка Динь установил новый рекорд Евро

В матче с Португалией (2:2) французский защитник Люка Динь, вступивший в игру в начале второго тайма вместо Лукаса Эрнандеса, уже через 7 минут был вынужден покинуть поле из-за травмы. Эта замена стала самой быстрой в истории финальных турниров чемпионатов Европы.
Прежний рекорд был установлен югославом Гораном Джоровичом, который на ЧЕ-2000 в поединке с Испанией отыграл всего 13 минут от начала встречи, и повторен нашим Александром Зубковым на нынешнем чемпионате в матче с Нидерландами.
Самые быстрые замены в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Время*
|
Замененный игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
7’
|
Люка ДИНЬ
|
Франция
|
23.06.2021
|
Португалия
|
2:2
|
13’
|
Горан ДЖОРОВИЧ
|
Югославия
|
21.06.2000
|
Испания
|
3:4
|
13’
|
Александр ЗУБКОВ
|
Украина
|
13.06.2021
|
Нидерланды
|
2:3
|
14’
|
Юрген КОЛЕР
|
Германия
|
09.06.1996
|
Чехия
|
2:0
|
15’
|
Рене ВАН ДЕ КЕРКХОФ
|
Голландия
|
17.06.1980
|
Чехословакия
|
1:1
|
16’
|
Ники ЦИМЛИНГ
|
Дания
|
13.06.2012
|
Португалия
|
2:3
|
16’
|
Сами ХЕДИРА
|
Германия
|
02.07.2016
|
Италия
|
1:1
|
19’
|
ШАЛАНА
|
Португалия
|
20.06.1984
|
Румыния
|
1:0
|
20’
|
Питер СХРЕЙВЕРС
|
Нидерланды
|
11.06.1980
|
Греция
|
1:0
* от появления на поле.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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