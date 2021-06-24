Люка Динь установил новый рекорд Евро

В матче с Португалией (2:2) французский защитник Люка Динь, вступивший в игру в начале второго тайма вместо Лукаса Эрнандеса, уже через 7 минут был вынужден покинуть поле из-за травмы. Эта замена стала самой быстрой в истории финальных турниров чемпионатов Европы.

Прежний рекорд был установлен югославом Гораном Джоровичом, который на ЧЕ-2000 в поединке с Испанией отыграл всего 13 минут от начала встречи, и повторен нашим Александром Зубковым на нынешнем чемпионате в матче с Нидерландами.

Самые быстрые замены в финальных турнирах чемпионатов Европы

Время* Замененный игрок Сборная Дата Соперник Счет 7’ Люка ДИНЬ Франция 23.06.2021 Португалия 2:2 13’ Горан ДЖОРОВИЧ Югославия 21.06.2000 Испания 3:4 13’ Александр ЗУБКОВ Украина 13.06.2021 Нидерланды 2:3 14’ Юрген КОЛЕР Германия 09.06.1996 Чехия 2:0 15’ Рене ВАН ДЕ КЕРКХОФ Голландия 17.06.1980 Чехословакия 1:1 16’ Ники ЦИМЛИНГ Дания 13.06.2012 Португалия 2:3 16’ Сами ХЕДИРА Германия 02.07.2016 Италия 1:1 19’ ШАЛАНА Португалия 20.06.1984 Румыния 1:0 20’ Питер СХРЕЙВЕРС Нидерланды 11.06.1980 Греция 1:0

* от появления на поле.