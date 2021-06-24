Люка Динь установил новый рекорд Евро

Французский защитник был заменен через 7 минут после появления на поле

  • 24.06.2021 16:25
  • 1039 просмотров
  • 0 комментариев
Люка Динь установил новый рекорд Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с Португалией (2:2) французский защитник Люка Динь, вступивший в игру в начале второго тайма вместо Лукаса Эрнандеса, уже через 7 минут был вынужден покинуть поле из-за травмы. Эта замена стала самой быстрой в истории финальных турниров чемпионатов Европы.

Прежний рекорд был установлен югославом Гораном Джоровичом, который на ЧЕ-2000 в поединке с Испанией отыграл всего 13 минут от начала встречи, и повторен нашим Александром Зубковым на нынешнем чемпионате в матче с Нидерландами.

Самые быстрые замены в финальных турнирах чемпионатов Европы

Время*

Замененный игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

7’

Люка ДИНЬ

Франция

23.06.2021

Португалия

2:2

13’

Горан ДЖОРОВИЧ

Югославия

21.06.2000

Испания

3:4

13’

Александр ЗУБКОВ

Украина

13.06.2021

Нидерланды

2:3

14’

Юрген КОЛЕР

Германия

09.06.1996

Чехия

2:0

15’

Рене ВАН ДЕ КЕРКХОФ

Голландия

17.06.1980

Чехословакия

1:1

16’

Ники ЦИМЛИНГ

Дания

13.06.2012

Португалия

2:3

16’

Сами ХЕДИРА

Германия

02.07.2016

Италия

1:1

19’

ШАЛАНА

Португалия

20.06.1984

Румыния

1:0

20’

Питер СХРЕЙВЕРС

Нидерланды

11.06.1980

Греция

1:0

* от появления на поле.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности