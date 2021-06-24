Во Второй лиге будет играть клуб с названием фамилии основателя

ФК «Скорук» станет дебютантом турнира

  • 24.06.2021 16:02
  • 4781 просмотр
  • 7 комментариев
Во Второй лиге будет играть клуб с названием фамилии основателя
© ФК Скорук

В сезоне 2021/22 во Второй лиге Украины будет принимать участие клуб «Скорук» из поселка Томаковка (Днепропетровская область).

Сегодня клуб получил профессиональный статус.

Интересно, что название клуба созвучно фамилии президента Максима Скорука. Основатель клуба, его отец Анатолий Скорук, который скончался в 2012-м году.

Отметим, что свои домашние матчи «Скорук» проводит на стадионе под названием «Колос» имени Анатолия Скорука.

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(12 голосов)

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Комментарии
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 24.06.2021 17:13
    0
    Скромненько так🤦‍♂️
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 24.06.2021 17:12
    0
    Тоді так, УПЛ
    Фк Суркіс
    ФК Ахметов
    Фк Геллер
    Фк Коломойський
    Фк Жеваго
    Фк Копитко
    Фк Ахметов-2
    Фк Климов
    Фк Гельзін
    Фк контрабандист....
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 24.06.2021 16:57
    0
    А чому неповна назва клубу?
    От уявіть як воно буде в новинах:
    ФК Максим Анатолійович Скорук (село Томаківка) у першому турі обіграв ФК Кристалхер...сон.
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 24.06.2021 16:41
    +2
    мда.... кому то корона величия явно в голову жмет
    Ссылка
    McLay
    online
      McLay, 24.06.2021 16:21
    +7
    ФК "Гаврилівські курчата"
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 24.06.2021 16:14
    +4
    Вот до чего дошло, клубы стали называть пофамильно скоро будут клубы с названием ФК Пупкин, СК Попкин, ну и что что не звучит, главное чтобы спонсоры клуба или президент были довольны
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 24.06.2021 16:09
    +4
    ///скромно А фанати теж - сімя Скоруків, чи й інші жителі села допускаються?
    Ссылка
    McLay
    online
      McLay, 24.06.2021 16:21
    +7
    ФК "Гаврилівські курчата"
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 24.06.2021 16:14
    +4
    Вот до чего дошло, клубы стали называть пофамильно скоро будут клубы с названием ФК Пупкин, СК Попкин, ну и что что не звучит, главное чтобы спонсоры клуба или президент были довольны
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 24.06.2021 16:09
    +4
    ///скромно А фанати теж - сімя Скоруків, чи й інші жителі села допускаються?
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 24.06.2021 16:41
    +2
    мда.... кому то корона величия явно в голову жмет
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 24.06.2021 17:13
    0
    Скромненько так🤦‍♂️
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 24.06.2021 17:12
    0
    Тоді так, УПЛ
    Фк Суркіс
    ФК Ахметов
    Фк Геллер
    Фк Коломойський
    Фк Жеваго
    Фк Копитко
    Фк Ахметов-2
    Фк Климов
    Фк Гельзін
    Фк контрабандист....
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 24.06.2021 16:57
    0
    А чому неповна назва клубу?
    От уявіть як воно буде в новинах:
    ФК Максим Анатолійович Скорук (село Томаківка) у першому турі обіграв ФК Кристалхер...сон.
    Ссылка
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