Во Второй лиге будет играть клуб с названием фамилии основателя

В сезоне 2021/22 во Второй лиге Украины будет принимать участие клуб «Скорук» из поселка Томаковка (Днепропетровская область).
Сегодня клуб получил профессиональный статус.
Интересно, что название клуба созвучно фамилии президента Максима Скорука. Основатель клуба, его отец Анатолий Скорук, который скончался в 2012-м году.
Отметим, что свои домашние матчи «Скорук» проводит на стадионе под названием «Колос» имени Анатолия Скорука.
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Источник — Facebook
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Фк Суркіс
ФК Ахметов
Фк Геллер
Фк Коломойський
Фк Жеваго
Фк Копитко
Фк Ахметов-2
Фк Климов
Фк Гельзін
Фк контрабандист....
От уявіть як воно буде в новинах:
ФК Максим Анатолійович Скорук (село Томаківка) у першому турі обіграв ФК Кристалхер...сон.
Фк Суркіс
ФК Ахметов
Фк Геллер
Фк Коломойський
Фк Жеваго
Фк Копитко
Фк Ахметов-2
Фк Климов
Фк Гельзін
Фк контрабандист....
От уявіть як воно буде в новинах:
ФК Максим Анатолійович Скорук (село Томаківка) у першому турі обіграв ФК Кристалхер...сон.
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