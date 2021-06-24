Германия и Португалия в рекордный 8-й раз прошли в плей-офф Евро

Сборные Германии и Португалии в рекордный 8-й раз прошли в плей-офф Евро. Но, если у немцев в предыдущие годы было все-таки три неудачных чемпионата, то у португальцев осечек еще не случалось. Между тем в «рекордсмены» попала и Россия, которая 5-й раз из 6 возможных не смогла выйти из группы.

Сборные, чаще других выходившие в плей-офф ЧЕ