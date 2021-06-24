Германия и Португалия в рекордный 8-й раз прошли в плей-офф Евро

Сборные Германии и Португалии в рекордный 8-й раз прошли в плей-офф Евро. Но, если у немцев в предыдущие годы было все-таки три неудачных чемпионата, то у португальцев осечек еще не случалось. Между тем в «рекордсмены» попала и Россия, которая 5-й раз из 6 возможных не смогла выйти из группы.
Сборные, чаще других выходившие в плей-офф ЧЕ
|
Сборная
|
Выход в п-о
|
Турниры
|
%
|
Португалия
|
8
|
8
|
100
|
Германия/ФРГ
|
8
|
11
|
72,7
|
Италия
|
7
|
9
|
77,8
|
Франция
|
7
|
9
|
77,8
|
Испания
|
7
|
10
|
70,0
|
Нидерланды
|
6
|
8
|
75,0
|
Англия
|
5
|
9
|
55,6
|
Хорватия
|
4
|
6
|
66,7
|
Чехия
|
4
|
7
|
57,1
|
Дания
|
4
|
8
|
50,0
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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