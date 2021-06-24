Германия и Португалия в рекордный 8-й раз прошли в плей-офф Евро

Россия 5-й раз в истории не смогла выйти из группы

  • 24.06.2021 15:05
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Германия и Португалия в рекордный 8-й раз прошли в плей-офф Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Германии и Португалии в рекордный 8-й раз прошли в плей-офф Евро. Но, если у немцев в предыдущие годы было все-таки три неудачных чемпионата, то у португальцев осечек еще не случалось. Между тем в «рекордсмены» попала и Россия, которая 5-й раз из 6 возможных не смогла выйти из группы.

Сборные, чаще других выходившие в плей-офф ЧЕ

Сборная

Выход в п-о

Турниры

%

Португалия

8

8

100

Германия/ФРГ

8

11

72,7

Италия

7

9

77,8

Франция

7

9

77,8

Испания

7

10

70,0

Нидерланды

6

8

75,0

Англия

5

9

55,6

Хорватия

4

6

66,7

Чехия

4

7

57,1

Дания

4

8

50,0
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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