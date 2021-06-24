Манчини в групповом турнире задействовал 25 игроков

Из 620 футболистов, заявленных на Евро-2020, в групповом раунде выходили на поле 470 (75,8%). Наибольшее количество исполнителей задействовала Италия, у которой на лавке запасных просидел только третий вратарь Алекс Мерет. Более 20 игроков использовали также Бельгия, Англия, Нидерланды и Северная Македония.
А наименьшее число действующих лиц оказалось у Украины и Уэльса - по 17. Правда, обе эти команды свою статистику могут еще подправить.
Количество игроков, задействованных командами в группе на Евро-2020
|
Игроки
|
Сборная
|
25
|
Италия
|
24
|
Бельгия
|
21
|
Англия, Нидерланды, Сев. Македония
|
20
|
Австрия, Испания, Россия, Словакия, Шотландия
|
19
|
Германия, Дания, Польша, Португалия, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария
|
18
|
Венгрия, Турция, Чехия, Швеция
|
17
|
Украина, Уэльс
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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