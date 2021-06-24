Манчини в групповом турнире задействовал 25 игроков

Из 620 футболистов, заявленных на Евро-2020, в групповом раунде выходили на поле 470 (75,8%). Наибольшее количество исполнителей задействовала Италия, у которой на лавке запасных просидел только третий вратарь Алекс Мерет. Более 20 игроков использовали также Бельгия, Англия, Нидерланды и Северная Македония.

А наименьшее число действующих лиц оказалось у Украины и Уэльса - по 17. Правда, обе эти команды свою статистику могут еще подправить.

Количество игроков, задействованных командами в группе на Евро-2020