Манчини в групповом турнире задействовал 25 игроков

Наставник сборной Италии Роберто Манчини дал сыграть почти всем

  • 24.06.2021 14:59
  • 402 просмотра
  • 1 комментарий
Манчини в групповом турнире задействовал 25 игроков
© Getty Images/Global Images Ukraine

Из 620 футболистов, заявленных на Евро-2020, в групповом раунде выходили на поле 470 (75,8%). Наибольшее количество исполнителей задействовала Италия, у которой на лавке запасных просидел только третий вратарь Алекс Мерет. Более 20 игроков использовали также Бельгия, Англия, Нидерланды и Северная Македония.

А наименьшее число действующих лиц оказалось у Украины и Уэльса - по 17. Правда, обе эти команды свою статистику могут еще подправить.

Количество игроков, задействованных командами в группе на Евро-2020

Игроки

Сборная

25

Италия

24

Бельгия

21

Англия, Нидерланды, Сев. Македония

20

Австрия, Испания, Россия, Словакия, Шотландия

19

Германия, Дания, Польша, Португалия, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария

18

Венгрия, Турция, Чехия, Швеция

17

Украина, Уэльс

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Fan_GOOD_FootBall
    online
      Fan_GOOD_FootBall, 24.06.2021 15:32
    0
    Ну вот наглядно показано по какой причине у нашай сборной происходит физический спад начиная со второго тайма второго матча и к третему матчу вобще никакие, при графике 3 матча за 9 дней. Потому что умные тренера проводят ротвцию состава, тем самым разпределяя силы на всю дистанцию.
    Ссылка
    Fan_GOOD_FootBall
    online
      Fan_GOOD_FootBall, 24.06.2021 15:32
    0
    Ну вот наглядно показано по какой причине у нашай сборной происходит физический спад начиная со второго тайма второго матча и к третему матчу вобще никакие, при графике 3 матча за 9 дней. Потому что умные тренера проводят ротвцию состава, тем самым разпределяя силы на всю дистанцию.
    Ссылка
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