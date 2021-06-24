Металлист подпишет колумбийского форварда

Вслед за бразильским латералем Маилтоном, «Металлист» готовится подписать еще одного легионера.

Это колумбийский нападающий Брайан Риаскос, который в последнее время защищал цвета португальского «Насьонала».

В прошлом сезоне 26-летний колумбиец стал лучшим бомбардиром клуба из Фуншала, в молодежной команде которого в свое время играл Криштиану Роналду.

В 33 матчах чемпионата и Кубка Португалии-2020/2021 Риаскос забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи.