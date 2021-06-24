Металлист подпишет колумбийского форварда

Еще одно усиление для команды Александра Кучера

  • 24.06.2021 10:30
  • 1059 просмотров
  • 2 комментария
Металлист подпишет колумбийского форварда
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вслед за бразильским латералем Маилтоном, «Металлист» готовится подписать еще одного легионера.

Это колумбийский нападающий Брайан Риаскос, который в последнее время защищал цвета португальского «Насьонала».

В прошлом сезоне 26-летний колумбиец стал лучшим бомбардиром клуба из Фуншала, в молодежной команде которого в свое время играл Криштиану Роналду.

В 33 матчах чемпионата и Кубка Португалии-2020/2021 Риаскос забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 24.06.2021 11:01
    0
    Главное - поменьше своих воспитанников. Для них есть Вторая лига.)
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 24.06.2021 10:46
    0
    На першу лігу то просто бімба, та й в УПЛ дасть бобу... Якщо адаптуется)
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 24.06.2021 11:01
    0
    Главное - поменьше своих воспитанников. Для них есть Вторая лига.)
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 24.06.2021 10:46
    0
    На першу лігу то просто бімба, та й в УПЛ дасть бобу... Якщо адаптуется)
    Ссылка
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