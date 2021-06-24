Есть прогресс. Зубков имеет шанс сыграть против Швеции

Вингер продолжает восстанавливаться

  • 24.06.2021 10:45
  • 1403 просмотра
  • 3 комментария
Есть прогресс. Зубков имеет шанс сыграть против Швеции
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации Футбол 1, вингер сборной Украины Александр Зубков продолжает восстанавливаться и имеет шанс сыграть в 1/8 финала против Швеции 29 июня.

Сообщается, что в ближайшие дни игрок будет тренироваться в индивидуальном порядке, но прогресс по восстановлению есть.

Андрей Шевченко рассчитывает, что Зубков все же сможет выйти в основе и закрыть позицию левого вингера.

Футболист травмировался в первом матче Евро-2020 против Нидерландов. После этого у сборной Украины возникли проблемы с левым крайним хавбеком.

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Источник — Великий футбол

(6 голосов)

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Комментарии
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 24.06.2021 11:03
    0
    Михаил Могилевский, 24.06.2021 11:01
    На одного уставшего больше будет...
    Так навпаки він відпочивав, тим більше фізика у Зубкова це як раз той козир за який його так цінить Шева
    Ссылка
    Михаил Могилевский
    online
      Михаил Могилевский, 24.06.2021 11:01
    0
    На одного уставшего больше будет...
    Ссылка
    Sheva COACH🇺🇦💪
    online
      Sheva COACH🇺🇦💪, 24.06.2021 10:47
    0
    Ещё одна хорошая новость🇺🇦
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 24.06.2021 11:03
    0
    Михаил Могилевский, 24.06.2021 11:01
    На одного уставшего больше будет...
    Так навпаки він відпочивав, тим більше фізика у Зубкова це як раз той козир за який його так цінить Шева
    Ссылка
    Михаил Могилевский
    online
      Михаил Могилевский, 24.06.2021 11:01
    0
    На одного уставшего больше будет...
    Ссылка
    Sheva COACH🇺🇦💪
    online
      Sheva COACH🇺🇦💪, 24.06.2021 10:47
    0
    Ещё одна хорошая новость🇺🇦
    Ссылка
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