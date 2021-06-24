Есть прогресс. Зубков имеет шанс сыграть против Швеции

По информации Футбол 1, вингер сборной Украины Александр Зубков продолжает восстанавливаться и имеет шанс сыграть в 1/8 финала против Швеции 29 июня.
Сообщается, что в ближайшие дни игрок будет тренироваться в индивидуальном порядке, но прогресс по восстановлению есть.
Андрей Шевченко рассчитывает, что Зубков все же сможет выйти в основе и закрыть позицию левого вингера.
Футболист травмировался в первом матче Евро-2020 против Нидерландов. После этого у сборной Украины возникли проблемы с левым крайним хавбеком.
Источник — Великий футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.