Швеция – Украина. Букмекеры назвали фаворита

Команде Шевченко оставляют неплохие шансы на успех

  • 24.06.2021 10:12
  • 5251 просмотр
  • 5 комментариев
Швеция – Украина. Букмекеры назвали фаворита
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 29-го июня, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором национальная сборная Украины сыграет со Швецией. 
 
Букмекеры отдают чуть больше шансов нашим соперникам. На победу Швеции в основное время можно поставить с коэффициентом 2.4, на ничью - 3.1, поражение оценено в 3.2.
 
Проход Украины в 1/4 финала оценен в 2.14, проход Швеции – в 1.71.
 
Предполагается, что матч будет низкой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.04. Основные тоталы – ТБ2.0 – 1.84, ТМ2.0 – 1.97.
 
Матч Швеция – Украина состоится на «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало встречи в 22:00 по Киеву. 

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 24.06.2021 10:39
    0
    В любом случае Зе устроит приём и награждение,
    Для сборной и чиновников.
    Шеве - Орден князя Ярослава Мудрого 5 степени.
    Остальным Ордена за заслуги 3,2,1 степени.
    Ссылка
    bassofon
    online
      bassofon, 24.06.2021 10:37
    +1
    Победят сине-желтые.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 24.06.2021 10:31
    0
    Да за потенциальный выигрыш ЕВРО - Шеве положено Дважды Героя и Бронзовый бюст на Родине при жизни.
    Игрокам основы- всем Героя.
    А запасным - Орден Свободы.
    Осталось дело за малым - победить.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.06.2021 10:17
    +5
    Практически равные котировки,отлично что мы попали на шведов,в этой игре мы на самом деле увидим,чего стоит наша сборная и какие у неё перспективы
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 24.06.2021 10:15
    +3
    Не верим букмекерам, они могут ошибаться, это доказано не раз, мяч круглый, тем интересный футбол в его непредсказуемости, шансы равные. Верим в нашу сборную. Украина вперёд!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.06.2021 10:17
    +5
    Практически равные котировки,отлично что мы попали на шведов,в этой игре мы на самом деле увидим,чего стоит наша сборная и какие у неё перспективы
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 24.06.2021 10:15
    +3
    Не верим букмекерам, они могут ошибаться, это доказано не раз, мяч круглый, тем интересный футбол в его непредсказуемости, шансы равные. Верим в нашу сборную. Украина вперёд!
    Ссылка
    bassofon
    online
      bassofon, 24.06.2021 10:37
    +1
    Победят сине-желтые.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 24.06.2021 10:39
    0
    В любом случае Зе устроит приём и награждение,
    Для сборной и чиновников.
    Шеве - Орден князя Ярослава Мудрого 5 степени.
    Остальным Ордена за заслуги 3,2,1 степени.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 24.06.2021 10:31
    0
    Да за потенциальный выигрыш ЕВРО - Шеве положено Дважды Героя и Бронзовый бюст на Родине при жизни.
    Игрокам основы- всем Героя.
    А запасным - Орден Свободы.
    Осталось дело за малым - победить.
    Ссылка
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