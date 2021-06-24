Швеция – Украина. Букмекеры назвали фаворита

Во вторник, 29-го июня, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором национальная сборная Украины сыграет со Швецией.
Букмекеры отдают чуть больше шансов нашим соперникам. На победу Швеции в основное время можно поставить с коэффициентом 2.4, на ничью - 3.1, поражение оценено в 3.2.
Проход Украины в 1/4 финала оценен в 2.14, проход Швеции – в 1.71.
Предполагается, что матч будет низкой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.04. Основные тоталы – ТБ2.0 – 1.84, ТМ2.0 – 1.97.
Матч Швеция – Украина состоится на «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало встречи в 22:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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Для сборной и чиновников.
Шеве - Орден князя Ярослава Мудрого 5 степени.
Остальным Ордена за заслуги 3,2,1 степени.
Игрокам основы- всем Героя.
А запасным - Орден Свободы.
Осталось дело за малым - победить.
Для сборной и чиновников.
Шеве - Орден князя Ярослава Мудрого 5 степени.
Остальным Ордена за заслуги 3,2,1 степени.
Игрокам основы- всем Героя.
А запасным - Орден Свободы.
Осталось дело за малым - победить.
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