Швеция – Украина. Букмекеры назвали фаворита

Во вторник, 29-го июня, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором национальная сборная Украины сыграет со Швецией.



Букмекеры отдают чуть больше шансов нашим соперникам. На победу Швеции в основное время можно поставить с коэффициентом 2.4, на ничью - 3.1, поражение оценено в 3.2.



Проход Украины в 1/4 финала оценен в 2.14, проход Швеции – в 1.71.



Предполагается, что матч будет низкой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.04. Основные тоталы – ТБ2.0 – 1.84, ТМ2.0 – 1.97.



Матч Швеция – Украина состоится на «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало встречи в 22:00 по Киеву.