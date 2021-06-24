Французский защитник бесплатно покинет Ворсклу

Полтавский клуб не рассчитывает на Пап-Альюна Ндиайе

  • 24.06.2021 10:09
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Французский защитник бесплатно покинет Ворсклу
© ФК Ворскла. Пап-Альюн Ндиайе

Пока что в тренировочном лагере «Ворсклы» находится лишь один потенциальный новичок - 22-летний полузащитник Владислав Наумец, ранее выступавший за греческую «Янину».

Еще 3-4 футболиста приедут на просмотр непосредственно на сбор в Закарпатье. Кстати, среди них не будет французского защитника Пап-Альюна Ндиайе, контракт с которым заканчивается 30 июня.

«Ворскла» на легионера уже не рассчитывает в первую очередь из-за его чрезмерных финансовых запросов. Тем более, что на эту позицию полтавчане уже подписали эстонца Йоонаса Тамма из «Десны».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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