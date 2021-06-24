Квалификация ЧМ-2021. В плей-офф Украина сыграет со Швейцарией

Сборная Украины по пляжному футболу узнала соперника в 1/4 финала квалификации на ЧМ-2021.
Украинская команда сыграет против сборной Швейцарии. Матч состоится в пятницу, 25 июня, в 18:45 по киевскому времени.
В других четвертьфинальных матчах сыграют Беларусь — Германия (25 июня, 17:30), Италия — Испания (25 июня, 20:15) и Португалия — Азербайджан (25 июня, 21:30).
Сборная Украины заняла второе место в отборочной группе А, пропустив вперед лишь сборную Португалии. Для того, чтобы попасть в финальную стадию чемпионата мира, украинцам нужно оказаться в числе полуфиналистов плей-офф.
Источник — Sport.ua
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