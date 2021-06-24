Расписание украинок в квалификации Уимблдона на 24 июня

24 июня продолжатся матчи квалификации Уимблдона. Будут сыграны поединки второго круга, также начнутся и финалы.
В четверг на травяные корты выйдут три представительницы Украины.
Корт №3, первый запуск (13:00)
1/2 финала. Ангелина Калинина (№125 WTA) [14] – Анастасия Гасанова (№170 WTA, Россия)
Корт №10, первый запуск (13:00)
1/2 финала. Катерина Бондаренко (№224 WTA) – Кристина Букса (№166 WTA, Испания)
Корт №8, четвертый запуск (17:30*)
Финал. Леся Цуренко (№164 WTA) – Ван Яфань (№123 WTA, Китай) [12]
*время ориентировочное
Источник — Sport.ua
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