ВИДЕО. Впервые с 2015 года. Бензема забил в составе сборной Франции

Форвард сборной Франции Карим Бензема в матче Евро-2020 против Португалии забил с пенальти, сделав счет 1:1.

Для Бензема это первый гол за национальную команду с 2015 года. Игрока из-за конфликта в сборной долгое время не вызывали в команду, но тренер Дидье Дешам изменил свое мнение перед Евро-2020.