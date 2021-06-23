Тренер сборной Австрии: «Нет смысла играть с Италией в Лондоне»

Франко Фода не хотел бы рисковать

  • 23.06.2021 22:27
  • 5295 просмотров
  • 5 комментариев
Тренер сборной Австрии: «Нет смысла играть с Италией в Лондоне»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Австрии Франко Фода не видит необходимости проводить матч 1/8 финала Евро-2020 против Италии в Лондоне.

В Великобритании агрессивно распространяется новый штамм коронавируса, а потому многим не хочется рисковать.

При этом люди, приезжающие из Италии и Австрии, должны будут проходить в Англии карантин, поэтому обе сборные могут остаться без поддержки фанов.

«Нет смысла играть с Италией в Лондоне. Здоровье должно быть прежде всего. И обидно, если стадион будет без болельщиков наших команд».

«Надеюсь, УЕФА что-то придумает по этому поводу», - сказал Фода.

Сборная Австрии в своей группе заняла 2-е место и вышла на победителя группы A Италию.

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Источник — Football-Italia

(31 голос)

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Комментарии
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 23.06.2021 23:01
    0
    alefteev77, 23.06.2021 22:53
    Играл бы в ничью и играл бы со шведами
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.06.2021 22:53
    +2
    Играл бы в ничью и играл бы со шведами
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 23.06.2021 22:38
    0
    се ля ви...епт...))
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.06.2021 22:37
    +3
    Ну все, технарь О:3 и по домам)
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 23.06.2021 22:35
    +4
    Началось. Потом скажет, что нет смысла играть с Италией вообще. Раз хотел 2 место, вот оно. "Здоров'я має бути перш за все. І прикро, якщо стадіон буде без уболівальників наших команд". 2 взаимоисключающих аргумента.
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 23.06.2021 22:35
    +4
    Началось. Потом скажет, что нет смысла играть с Италией вообще. Раз хотел 2 место, вот оно. "Здоров'я має бути перш за все. І прикро, якщо стадіон буде без уболівальників наших команд". 2 взаимоисключающих аргумента.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.06.2021 22:37
    +3
    Ну все, технарь О:3 и по домам)
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.06.2021 22:53
    +2
    Играл бы в ничью и играл бы со шведами
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 23.06.2021 23:01
    0
    alefteev77, 23.06.2021 22:53
    Играл бы в ничью и играл бы со шведами
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 23.06.2021 22:38
    0
    се ля ви...епт...))
    Ссылка
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