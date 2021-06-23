Тренер сборной Австрии: «Нет смысла играть с Италией в Лондоне»

Наставник сборной Австрии Франко Фода не видит необходимости проводить матч 1/8 финала Евро-2020 против Италии в Лондоне.
В Великобритании агрессивно распространяется новый штамм коронавируса, а потому многим не хочется рисковать.
При этом люди, приезжающие из Италии и Австрии, должны будут проходить в Англии карантин, поэтому обе сборные могут остаться без поддержки фанов.
«Нет смысла играть с Италией в Лондоне. Здоровье должно быть прежде всего. И обидно, если стадион будет без болельщиков наших команд».
«Надеюсь, УЕФА что-то придумает по этому поводу», - сказал Фода.
Сборная Австрии в своей группе заняла 2-е место и вышла на победителя группы A Италию.
Источник — Football-Italia
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