ВИДЕО. Немцы под угрозой вылета! Венгрия быстро повела в счете

23 июня в матче третьего тура Евро-2020 играют сборные Германии и Венгрии.
Венгрия быстро повела в счете. Адам Салаи забил на 11-й минуте матча. Немцы оказались под угрозой вылета!
ГОЛ! 0:1. Адам Салаи, 11 мин.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.