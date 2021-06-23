Роналду против Мбаппе. Составы на битву Португалия - Франция

Топ-матч под завершение группового турнира

  • 23.06.2021 21:10
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Роналду против Мбаппе. Составы на битву Португалия - Франция
© Getty Images/Global Images Ukraine

В последнем матче группового турнира Евро-2020 сборная Португалии сыграет против Франции. Обе команды выставили топ-составы.

Матч стартует в 22:00.

Португалия: Патрисиу, Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру, Моутиньо, Данило, Санчеш, Бернарду, Роналду, Жота

Франция: Льорис, Конде, Варан, Кимпемб, Эрнандес, Канте, Погба, Толиссо, Мбаппе, Бензема

В другом матче Германия сыграет с Венгрией.

Ситуация в группе

1. Франция - 4
2. Германия - 3
3. Португалия - 3
4. Венгрия - 1

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Источник — Sport.ua

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