Роналду против Мбаппе. Составы на битву Португалия - Франция

В последнем матче группового турнира Евро-2020 сборная Португалии сыграет против Франции. Обе команды выставили топ-составы.
Матч стартует в 22:00.
Португалия: Патрисиу, Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру, Моутиньо, Данило, Санчеш, Бернарду, Роналду, Жота
Франция: Льорис, Конде, Варан, Кимпемб, Эрнандес, Канте, Погба, Толиссо, Мбаппе, Бензема
В другом матче Германия сыграет с Венгрией.
Ситуация в группе
1. Франция - 4
2. Германия - 3
3. Португалия - 3
4. Венгрия - 1
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.