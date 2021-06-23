Уго ЛЬОРИС: «Матч против Португалии — непростое испытание»

Вратарь сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от поединка группового этапа Евро-2020 против Португалии.
«Ставим перед собой задачу выиграть. Это позволит нам повысить уверенность в своих силах перед новой стадией турнира.
Матч против Португалии — непростое испытание. Соперник еще не вышел в плей-офф. Мы же постараемся занять в группе как можно более высокое место.
Мы действительно сыграли на ноль в двух матчах с Португалией в Лиге наций УЕФА. Но Криштиану Роналду в представлении не нуждается. Это один из лучших футболистов за всю историю. Он сделает все, чтобы принести своей сборной путевку в плей-офф», — считает Льорис.
Поединок Португалия — Франция состоится в среду, 23 июня, в 22:00.
Источник — УЕФА
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