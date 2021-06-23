Уго ЛЬОРИС: «Матч против Португалии — непростое испытание»

Голкипер сборной Франции поделился ожиданиями от поединка Евро-2020

  • 23.06.2021 17:43
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Уго ЛЬОРИС: «Матч против Португалии — непростое испытание»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от поединка группового этапа Евро-2020 против Португалии.

«Ставим перед собой задачу выиграть. Это позволит нам повысить уверенность в своих силах перед новой стадией турнира.

Матч против Португалии — непростое испытание. Соперник еще не вышел в плей-офф. Мы же постараемся занять в группе как можно более высокое место.

Мы действительно сыграли на ноль в двух матчах с Португалией в Лиге наций УЕФА. Но Криштиану Роналду в представлении не нуждается. Это один из лучших футболистов за всю историю. Он сделает все, чтобы принести своей сборной путевку в плей-офф», — считает Льорис.

Поединок Португалия — Франция состоится в среду, 23 июня, в 22:00.

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Источник — УЕФА

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