Уго ЛЬОРИС: «Матч против Португалии — непростое испытание»

Вратарь сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от поединка группового этапа Евро-2020 против Португалии.

«Ставим перед собой задачу выиграть. Это позволит нам повысить уверенность в своих силах перед новой стадией турнира.

Матч против Португалии — непростое испытание. Соперник еще не вышел в плей-офф. Мы же постараемся занять в группе как можно более высокое место.

Мы действительно сыграли на ноль в двух матчах с Португалией в Лиге наций УЕФА. Но Криштиану Роналду в представлении не нуждается. Это один из лучших футболистов за всю историю. Он сделает все, чтобы принести своей сборной путевку в плей-офф», — считает Льорис.

Поединок Португалия — Франция состоится в среду, 23 июня, в 22:00.