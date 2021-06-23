Черноморец перенес церемонию награждения серебряными медалями Первой лиги

Мероприятия не состоится в запланированный срок по техническим причинам

  • 23.06.2021 17:22
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Черноморец перенес церемонию награждения серебряными медалями Первой лиги
© ФК Черноморец

По техническим причинам торжественное награждение «Черноморца» серебряными медалями за второе место в чемпионате Первой лиги, которые было запланировано на 25 июня, не состоится.

Церемония переносится на более поздний срок. Новые дата и время проведения награждения будут сообщены дополнительно.

В розыгрыше Первой лиги сезона 2020/2021 «Черноморец» набрал 61 очко, уступив лишь «Вересу» (68 очков).

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Источник — ФК Черноморец

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