Черноморец перенес церемонию награждения серебряными медалями Первой лиги

По техническим причинам торжественное награждение «Черноморца» серебряными медалями за второе место в чемпионате Первой лиги, которые было запланировано на 25 июня, не состоится.

Церемония переносится на более поздний срок. Новые дата и время проведения награждения будут сообщены дополнительно.

В розыгрыше Первой лиги сезона 2020/2021 «Черноморец» набрал 61 очко, уступив лишь «Вересу» (68 очков).