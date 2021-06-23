Матс ХУММЕЛЬС: «Сборная Германии получила предупреждение»

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс поделился ожиданиями от поединка с Венгрией в рамках группового этапа Евро-2020.

«Многие команды очень хорошо обороняются, немногие оказывают высокий прессинг. Каждый понимает, что у него мало матчей, в которых можно добиться результата, так что все действуют осторожно.

Мы получили предупреждение. Знаем, что еще не вышли в плей-офф, и никто из нас не считает, что победа в ближайшей встрече у нас уже в кармане», — считает Хуммельс.

Матч Евро-2020 Германия — Венгрия состоится в среду, 23 июня, в 22:00.