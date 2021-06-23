ПРИЗЕТКО: «Если Украина не выйдет в плей-офф Евро, это будет провал»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Призетко считает, что непопадание в плей-офф Евро-2020 будет провалом для сборной Украины.

«За последнее время сборная Андрея Шевченко приучила нас к оптимизму. Мы больше радовались, чем огорчались, даже поражения не могли на это повлиять, поскольку команда играла. В этой связи мне понравились лидеры сборной Зинченко и Малиновский, которые на пресс-конференции не искали оправданий. Но, если говорить по-футбольному, то это будет провал. Хотя в этом году сборная не прогрессировала, но даже это не мешало нам с оптимизмом ждать чемпионата Европы», — считает Призетко.