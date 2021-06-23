ФОТО. Шахтер провел физические тесты

Накануне стартовал летний австрийский сбор «Шахтера». Вчера вечером состоялась первая тренировка команды в Хольвегене. Утро 23 июня для «оранжево-черных» началось с завтрака и продолжилось тестированием физических показателей, которое проводилось по группам и в разное время.

Первая часть тестов была организована в фитнес-зале, а вторая – на поле. Там футболистам были предложены специальные беговые серии – в основном на короткую дистанцию и на максимальной скорости. Процесс в общей сложности занял около четырех часов.

На вечер у «Шахтера» запланирована тренировка в двух группах.