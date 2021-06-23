Василий КОБИН: «К тренерскому штабу сборной Украины есть вопросы»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2020.

«Первое, что бросилось мне в глаза, наша сборная играет до конца — все силы они отдают. Где-то ошибаются, где-то играют очень хорошо. Это нормально, для футбола это нормально. Есть некоторые вопросы к игре нашей команды, но это вопросы к тренерскому штабу.

Я считаю, что один пункт против сборной Нидерландов можно было добыть. И сегодня мы бы говорили: «Наша сборная — молодцы. Вышли в 1/8 финала». В плане стратегии мы не доработали. А так… Парни — молодцы, отдаются, и это радует», — считает Кобин.