Василий КОБИН: «К тренерскому штабу сборной Украины есть вопросы»

Но украинская команда играет до конца, считает специалист

  • 23.06.2021 15:54
  • 2801 просмотр
  • 2 комментария
Василий КОБИН: «К тренерскому штабу сборной Украины есть вопросы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Миная» Василий Кобин прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2020.

«Первое, что бросилось мне в глаза, наша сборная играет до конца — все силы они отдают. Где-то ошибаются, где-то играют очень хорошо. Это нормально, для футбола это нормально. Есть некоторые вопросы к игре нашей команды, но это вопросы к тренерскому штабу.

Я считаю, что один пункт против сборной Нидерландов можно было добыть. И сегодня мы бы говорили: «Наша сборная — молодцы. Вышли в 1/8 финала». В плане стратегии мы не доработали. А так… Парни — молодцы, отдаются, и это радует», — считает Кобин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(11 голосов)

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Комментарии
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 23.06.2021 16:27
    +2
    romario1501, 23.06.2021 16:04
    Ще один тренер ) Вася , чого ти як тренер добився ???
    Выводил команду из первой лиги в высшую.
    Ссылка
    romario1501
    online
      romario1501, 23.06.2021 16:04
    0
    Ще один тренер ) Вася , чого ти як тренер добився ???
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 23.06.2021 16:27
    +2
    romario1501, 23.06.2021 16:04
    Ще один тренер ) Вася , чого ти як тренер добився ???
    Выводил команду из первой лиги в высшую.
    Ссылка
    romario1501
    online
      romario1501, 23.06.2021 16:04
    0
    Ще один тренер ) Вася , чого ти як тренер добився ???
    Ссылка
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