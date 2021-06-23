Прогноз на матч Португалия - Франция. Выйдут ли чемпионы из группы?

Сегодня будут сыграны заключительные поединки группового раунда Евро-2020. Среди этих поединков будет встреча Португалии и Франции, финалистов прошлого чемпионата Европы. Напомним, что тогда португальцы выиграли 1:0 и впервые в истории завоевали трофей. Затем команды встретились еще и в Лиге Европы, один раз сыграли вничью (0:0) и еще один раз вверх взяли французы (1:0). Этот матч, без преувеличения, один из самых ожидаемых на Евро-2020.

Сейчас аналитики Parimatch дают 41% на победу Франции и 25% на то, что выиграет Португалия. Еще 34% остается на ничью. Пока только французы гарантировали себе участие в плей-офф. А вот португальцы, если не выиграют, смогут пройти дальше только с третьего места.

Отдельное внимание будет приковано к Криштиану Роналду. Он уже стал рекордсменом Евро. Португалец первый футболист, кто принял участие в пяти турнирах подряд, а еще он забил 11 мячей и превзошел достижение француза Мишеля Платини. В финале Евро-2016 он из-за травмы покинул поле в середине первого тайма и теперь у него есть возможность наверстать упущенное.

Конечно, пока более убедительно выглядят шансы Франции на победу, но и не следует забывать их ничью с венграми в прошлом матче. Португальцы, как действующие чемпионы, просто не могут себе позволить так просто завершить выступление уже на стадии группового этапа. Так что, наш ожидает ожесточенная борьба с непредсказуемым результатом.