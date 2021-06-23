Прогноз на матч Португалия - Франция. Выйдут ли чемпионы из группы?

Французы гарантировали себе участие в плей-офф

  • 23.06.2021 15:02
  • 312 просмотров
  • 1 комментарий
Прогноз на матч Португалия - Франция. Выйдут ли чемпионы из группы?

Сегодня будут сыграны заключительные поединки группового раунда Евро-2020. Среди этих поединков будет встреча Португалии и Франции, финалистов прошлого чемпионата Европы. Напомним, что тогда португальцы выиграли 1:0 и впервые в истории завоевали трофей. Затем команды встретились еще и в Лиге Европы, один раз сыграли вничью (0:0) и еще один раз вверх взяли французы (1:0). Этот матч, без преувеличения, один из самых ожидаемых на Евро-2020.

Сейчас аналитики Parimatch дают 41% на победу Франции и 25% на то, что выиграет Португалия. Еще 34% остается на ничью. Пока только французы гарантировали себе участие в плей-офф. А вот португальцы, если не выиграют, смогут пройти дальше только с третьего места.

Отдельное внимание будет приковано к Криштиану Роналду. Он уже стал рекордсменом Евро. Португалец первый футболист, кто принял участие в пяти турнирах подряд, а еще он забил 11 мячей и превзошел достижение француза Мишеля Платини. В финале Евро-2016 он из-за травмы покинул поле в середине первого тайма и теперь у него есть возможность наверстать упущенное.

Конечно, пока более убедительно выглядят шансы Франции на победу, но и не следует забывать их ничью с венграми в прошлом матче. Португальцы, как действующие чемпионы, просто не могут себе позволить так просто завершить выступление уже на стадии группового этапа. Так что, наш ожидает ожесточенная борьба с непредсказуемым результатом.

 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 23.06.2021 15:22
    0
    если Франция выиграет с разницей в три мяча - Португалия в пролёте...
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 23.06.2021 15:22
    0
    если Франция выиграет с разницей в три мяча - Португалия в пролёте...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности