КАРИКАТУРА ДНЯ. Лука Модрич — вечен!

Хорватский футболист является автором сразу двух рекордов национальной команды на чемпионатах Европы

  • 23.06.2021 15:17
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КАРИКАТУРА ДНЯ. Лука Модрич — вечен!
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 35-летним полузащитником сборной Хорватии Лукой Модричем, которому покорились сразу два противоположных рекорда.

Модрич является самым молодым и самым возрастным автором голов сборной Хорватии на чемпионатах Европы. В поединке Евро-2020 против Шотландии (3:1) Модрич отличился забитым мячом в возрасте 35 лет и 286 дней. На Евро-2008 Лука забил Австрии в возрасте 22 лет и 273 дней.

«Самый молодой игрок, забивший за Хорватию на Евро — самый старый игрок, забивший за Хорватию на Евро.

Лука Модрич вечен», — прокомментировал Момани свою работу.

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Источник — Instagram

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