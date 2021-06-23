КАРИКАТУРА ДНЯ. Лука Модрич — вечен!

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 35-летним полузащитником сборной Хорватии Лукой Модричем, которому покорились сразу два противоположных рекорда.

Модрич является самым молодым и самым возрастным автором голов сборной Хорватии на чемпионатах Европы. В поединке Евро-2020 против Шотландии (3:1) Модрич отличился забитым мячом в возрасте 35 лет и 286 дней. На Евро-2008 Лука забил Австрии в возрасте 22 лет и 273 дней.

«Самый молодой игрок, забивший за Хорватию на Евро — самый старый игрок, забивший за Хорватию на Евро.

Лука Модрич вечен», — прокомментировал Момани свою работу.