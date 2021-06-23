Свитолина получила четвертый номер посева на Уимблдоне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина оказалась на четвертом месте в списке сеяных перед жеребьевкой Уимблдона. Это стало возможным после снятия с турнира второй ракетки мира Наоми Осаки и возвращения украинка в топ-5 рейтинга WTA по итогам предыдущей недели.
Четвертая позиция посева означает, что как минимум до 1/2 финала украинка не встретится с первыми тремя сеяними на турнире. Это Эшли Барти, Симона Халеп и Арина Соболенко. Жеребьевка состоится в пятницу, 14:00 по Киеву.
Также отметим, что в парной сетке турнира в число сеяных попала пара с участием Надежды Киченок. Надя и румынка Ралука Олару получили от организаторов 13-й номер посева.
Отметим, что в 2019-м году Свитолина дошла на травяном мейджоре до полуфинала, в прошлом сезоне турнир не проводился.
Источник — Twitter
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