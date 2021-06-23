Свитолина получила четвертый номер посева на Уимблдоне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина оказалась на четвертом месте в списке сеяных перед жеребьевкой Уимблдона. Это стало возможным после снятия с турнира второй ракетки мира Наоми Осаки и возвращения украинка в топ-5 рейтинга WTA по итогам предыдущей недели.

Четвертая позиция посева означает, что как минимум до 1/2 финала украинка не встретится с первыми тремя сеяними на турнире. Это Эшли Барти, Симона Халеп и Арина Соболенко. Жеребьевка состоится в пятницу, 14:00 по Киеву.

Также отметим, что в парной сетке турнира в число сеяных попала пара с участием Надежды Киченок. Надя и румынка Ралука Олару получили от организаторов 13-й номер посева.

Отметим, что в 2019-м году Свитолина дошла на травяном мейджоре до полуфинала, в прошлом сезоне турнир не проводился.

СПИСОК СЕЯНЫХ