Лука Модрич обошел Андрея Шевченко

Капитан хорватов стал 10-м игроком, забившим на Евро в 35 лет

  • 23.06.2021 12:25
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Лука Модрич обошел Андрея Шевченко
© Getty Images/Global Images Ukraine

35-летний Лука Модрич стал 10-м игроком в истории, забивавшим в этом возрасте в финальных турнирах чемпионатов Европы. При этом капитан хорватов вышел на шестое место в списке бомбардиров-«аксакалов» Евро, обойдя нашего Андрея Шевченко.

К слову, на ЧЕ-2020 позже, чем Модрич, отметились голами 37-летний македонец Горан Пандев и на год его младший Криштиану Роналду.

Самые возрастные бомбардиры финальных турниров чемпионатов Европы

Возраст*

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

38 лет 257 дней

Ивица ВАСТИЧ

Австрия

12.06.2008

Польша

1:1

37 лет 321 день

Горан ПАНДЕВ

Сев. Македония

13.06.2021

Австрия

1:3

37 лет 61 день

Золтан ГЕРА

Венгрия

22.06.2016

Португалия

3:3

36 лет 194 дня

Гарет МАКОЛИ

Сев. Ирландия

16.06.2016

Украина

2:0

36 лет 134 дня

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

19.06.2021

Германия

2:4

35 лет 286 дней

Лука МОДРИЧ

Хорватия

22.06.2021

Шотландия

3:1

35 лет 256 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

Украина

11.06.2012

Швеция

2:1

35 лет 102 дня

Гиоргос КАРАГУНИС

Греция

16.06.2012

Россия

1:0

35 лет 77 дней

Ян КОЛЛЕР

Чехия

15.06.2008

Турция

2:3

35 лет 62 дня

Кристиан ПАНУЧЧИ

Италия

13.06.2008

Румыния

1:1

* на день последнего гола.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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