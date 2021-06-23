Лука Модрич обошел Андрея Шевченко

35-летний Лука Модрич стал 10-м игроком в истории, забивавшим в этом возрасте в финальных турнирах чемпионатов Европы. При этом капитан хорватов вышел на шестое место в списке бомбардиров-«аксакалов» Евро, обойдя нашего Андрея Шевченко.

К слову, на ЧЕ-2020 позже, чем Модрич, отметились голами 37-летний македонец Горан Пандев и на год его младший Криштиану Роналду.

Самые возрастные бомбардиры финальных турниров чемпионатов Европы

Возраст* Игрок Сборная Дата Соперник Счет 38 лет 257 дней Ивица ВАСТИЧ Австрия 12.06.2008 Польша 1:1 37 лет 321 день Горан ПАНДЕВ Сев. Македония 13.06.2021 Австрия 1:3 37 лет 61 день Золтан ГЕРА Венгрия 22.06.2016 Португалия 3:3 36 лет 194 дня Гарет МАКОЛИ Сев. Ирландия 16.06.2016 Украина 2:0 36 лет 134 дня КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 19.06.2021 Германия 2:4 35 лет 286 дней Лука МОДРИЧ Хорватия 22.06.2021 Шотландия 3:1 35 лет 256 дней Андрей ШЕВЧЕНКО Украина 11.06.2012 Швеция 2:1 35 лет 102 дня Гиоргос КАРАГУНИС Греция 16.06.2012 Россия 1:0 35 лет 77 дней Ян КОЛЛЕР Чехия 15.06.2008 Турция 2:3 35 лет 62 дня Кристиан ПАНУЧЧИ Италия 13.06.2008 Румыния 1:1

* на день последнего гола.