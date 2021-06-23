Лука Модрич обошел Андрея Шевченко

35-летний Лука Модрич стал 10-м игроком в истории, забивавшим в этом возрасте в финальных турнирах чемпионатов Европы. При этом капитан хорватов вышел на шестое место в списке бомбардиров-«аксакалов» Евро, обойдя нашего Андрея Шевченко.
К слову, на ЧЕ-2020 позже, чем Модрич, отметились голами 37-летний македонец Горан Пандев и на год его младший Криштиану Роналду.
Самые возрастные бомбардиры финальных турниров чемпионатов Европы
|
Возраст*
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
38 лет 257 дней
|
Ивица ВАСТИЧ
|
Австрия
|
12.06.2008
|
Польша
|
1:1
|
37 лет 321 день
|
Горан ПАНДЕВ
|
Сев. Македония
|
13.06.2021
|
Австрия
|
1:3
|
37 лет 61 день
|
Золтан ГЕРА
|
Венгрия
|
22.06.2016
|
Португалия
|
3:3
|
36 лет 194 дня
|
Гарет МАКОЛИ
|
Сев. Ирландия
|
16.06.2016
|
Украина
|
2:0
|
36 лет 134 дня
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
19.06.2021
|
Германия
|
2:4
|
35 лет 286 дней
|
Лука МОДРИЧ
|
Хорватия
|
22.06.2021
|
Шотландия
|
3:1
|
35 лет 256 дней
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Украина
|
11.06.2012
|
Швеция
|
2:1
|
35 лет 102 дня
|
Гиоргос КАРАГУНИС
|
Греция
|
16.06.2012
|
Россия
|
1:0
|
35 лет 77 дней
|
Ян КОЛЛЕР
|
Чехия
|
15.06.2008
|
Турция
|
2:3
|
35 лет 62 дня
|
Кристиан ПАНУЧЧИ
|
Италия
|
13.06.2008
|
Румыния
|
1:1
* на день последнего гола.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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