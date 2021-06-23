Англия и Италия не пропустили ни одного мяча в группе

Для итальянцев это второй «сухой» хет-трик на Евро, для англичан - первый

  • 23.06.2021 12:20
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Англия и Италия не пропустили ни одного мяча в группе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Англии стала четвертой командой в истории финальных турнирах чемпионатов Европы, не пропустившей ни одного гола в групповом раунде. Двумя днями ранее подобного достижения добилась и Италия, которая собственно первой на ЧЕ-1980 сумела отыграть на «ноль» все три матча в группе.

К слову, сегодня компанию англичанам и итальянцам может составить Швеция, в чьи ворота на Евро-2020 мяч еще не залетал.

Команды, не пропустившие ни одного мяча в группе в финальных турнирах ЧЕ

ЧЕ

Команда

Мячи

Соперники

1980

Италия

1-0

Испания (0:0), Англия (1:0), Бельгия (0:0)

1996

Германия

5-0

Чехия (2:0), Россия (3:0), Италия (0:0)

2016

Германия

3-0

Украина (2:0), Польша (0:0), Сев. Ирландия (1:0)

2016

Польша

2-0

Сев. Ирландия (1:0), Германия (0:0), Украина (1:0)

2020

Италия

7-0

Турция (3:0), Швейцария (3:0), Уэльс (1:0)

2020

Англия

2-0

Хорватия (1:0), Шотландия (0:0), Чехия (1:0)

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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