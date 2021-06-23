Англия и Италия не пропустили ни одного мяча в группе

Сборная Англии стала четвертой командой в истории финальных турнирах чемпионатов Европы, не пропустившей ни одного гола в групповом раунде. Двумя днями ранее подобного достижения добилась и Италия, которая собственно первой на ЧЕ-1980 сумела отыграть на «ноль» все три матча в группе.

К слову, сегодня компанию англичанам и итальянцам может составить Швеция, в чьи ворота на Евро-2020 мяч еще не залетал.

Команды, не пропустившие ни одного мяча в группе в финальных турнирах ЧЕ