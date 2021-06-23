Англия и Италия не пропустили ни одного мяча в группе

Сборная Англии стала четвертой командой в истории финальных турнирах чемпионатов Европы, не пропустившей ни одного гола в групповом раунде. Двумя днями ранее подобного достижения добилась и Италия, которая собственно первой на ЧЕ-1980 сумела отыграть на «ноль» все три матча в группе.
К слову, сегодня компанию англичанам и итальянцам может составить Швеция, в чьи ворота на Евро-2020 мяч еще не залетал.
Команды, не пропустившие ни одного мяча в группе в финальных турнирах ЧЕ
|
ЧЕ
|
Команда
|
Мячи
|
Соперники
|
1980
|
Италия
|
1-0
|
Испания (0:0), Англия (1:0), Бельгия (0:0)
|
1996
|
Германия
|
5-0
|
Чехия (2:0), Россия (3:0), Италия (0:0)
|
2016
|
Германия
|
3-0
|
Украина (2:0), Польша (0:0), Сев. Ирландия (1:0)
|
2016
|
Польша
|
2-0
|
Сев. Ирландия (1:0), Германия (0:0), Украина (1:0)
|
2020
|
Италия
|
7-0
|
Турция (3:0), Швейцария (3:0), Уэльс (1:0)
|
2020
|
Англия
|
2-0
|
Хорватия (1:0), Шотландия (0:0), Чехия (1:0)
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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