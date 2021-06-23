Лука Модрич забил на третьем Евро

В третьем финальном турнире ЧЕ сделал голевую передачу Иван Перишич

  • 23.06.2021 12:09
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Лука Модрич забил на третьем Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич стал 10-м игроком, забивавшим в трех финальных турнирах чемпионатов Европы. Причем всякий раз его голы оказывались победными для «шашечных». На ЧЕ-2008 Модрич забил решающий мяч в матче с Австрией (1:0), на ЧЕ-2016 - с Турцией (1:0), а на ЧЕ-2020 - с Шотландией (3:1).

Отличился в игре с шотландцами и Иван Перишич, который стал 8-м игроком в истории, сделавшим голевые передачи на трех Евро. На ЧЕ-2012 он выступил ассистентом в поединке хорватов с Ирландией (3:1), а на ЧЕ-2016 - с Испанией (2:1).

Игроки, забивавшие в трех и более финальных турнирах чемпионатов Европы

Т

Игрок

Сборная

ЧЕ

5

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

2004, 2008, 2012, 2016, 2020

3

Юрген КЛИНСМАНН

ФРГ/Германия

1988, 1992, 1996

3

Владимир ШМИЦЕР

Чехия

1996, 2000, 2004

3

Тьерри АНРИ

Франция

2000, 2004, 2008

3

НУНУ ГОМЕШ

Португалия

2000, 2004, 2008

3

Златан ИБРАГИМОВИЧ

Швеция

2004, 2008, 2012

3

ЭЛДЕР ПОШТИГА

Португалия

2004, 2008, 2012

3

Уэйн РУНИ

Англия

2004, 2012, 2016

3

Лука МОДРИЧ

Хорватия

2008, 2016, 2020

3

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Польша

2012, 2016, 2020

Игроки, сделавшие голевые передачи в трех и более финальных турнирах ЧЕ

Т

Игрок

Сборная

ЧЕ

4

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

2004, 2008, 2016, 2020

3

Юрген КЛИНСМАНН

ФРГ/Германия

1988, 1992, 1996

3

Луиш ФИГУ

Португалия

1996, 2000, 2004

3

Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР

Германия

2004, 2008, 2012

3

ЖОАУ МОУТИНЬЮ

Португалия

2008, 2012, 2016

3

НАНИ

Португалия

2008, 2012, 2016

3

Сеск ФАБРЕГАС

Испания

2008, 2012, 2016

3

Иван ПЕРИШИЧ

Хорватия

2012, 2016, 2020
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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