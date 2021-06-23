Лука Модрич забил на третьем Евро

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич стал 10-м игроком, забивавшим в трех финальных турнирах чемпионатов Европы. Причем всякий раз его голы оказывались победными для «шашечных». На ЧЕ-2008 Модрич забил решающий мяч в матче с Австрией (1:0), на ЧЕ-2016 - с Турцией (1:0), а на ЧЕ-2020 - с Шотландией (3:1).

Отличился в игре с шотландцами и Иван Перишич, который стал 8-м игроком в истории, сделавшим голевые передачи на трех Евро. На ЧЕ-2012 он выступил ассистентом в поединке хорватов с Ирландией (3:1), а на ЧЕ-2016 - с Испанией (2:1).

Игроки, забивавшие в трех и более финальных турнирах чемпионатов Европы

Т Игрок Сборная ЧЕ 5 КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 3 Юрген КЛИНСМАНН ФРГ/Германия 1988, 1992, 1996 3 Владимир ШМИЦЕР Чехия 1996, 2000, 2004 3 Тьерри АНРИ Франция 2000, 2004, 2008 3 НУНУ ГОМЕШ Португалия 2000, 2004, 2008 3 Златан ИБРАГИМОВИЧ Швеция 2004, 2008, 2012 3 ЭЛДЕР ПОШТИГА Португалия 2004, 2008, 2012 3 Уэйн РУНИ Англия 2004, 2012, 2016 3 Лука МОДРИЧ Хорватия 2008, 2016, 2020 3 Роберт ЛЕВАНДОВСКИ Польша 2012, 2016, 2020

Игроки, сделавшие голевые передачи в трех и более финальных турнирах ЧЕ