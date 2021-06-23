Лука Модрич забил на третьем Евро

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич стал 10-м игроком, забивавшим в трех финальных турнирах чемпионатов Европы. Причем всякий раз его голы оказывались победными для «шашечных». На ЧЕ-2008 Модрич забил решающий мяч в матче с Австрией (1:0), на ЧЕ-2016 - с Турцией (1:0), а на ЧЕ-2020 - с Шотландией (3:1).
Отличился в игре с шотландцами и Иван Перишич, который стал 8-м игроком в истории, сделавшим голевые передачи на трех Евро. На ЧЕ-2012 он выступил ассистентом в поединке хорватов с Ирландией (3:1), а на ЧЕ-2016 - с Испанией (2:1).
Игроки, забивавшие в трех и более финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Т
|
Игрок
|
Сборная
|
ЧЕ
|
5
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
2004, 2008, 2012, 2016, 2020
|
3
|
Юрген КЛИНСМАНН
|
ФРГ/Германия
|
1988, 1992, 1996
|
3
|
Владимир ШМИЦЕР
|
Чехия
|
1996, 2000, 2004
|
3
|
Тьерри АНРИ
|
Франция
|
2000, 2004, 2008
|
3
|
НУНУ ГОМЕШ
|
Португалия
|
2000, 2004, 2008
|
3
|
Златан ИБРАГИМОВИЧ
|
Швеция
|
2004, 2008, 2012
|
3
|
ЭЛДЕР ПОШТИГА
|
Португалия
|
2004, 2008, 2012
|
3
|
Уэйн РУНИ
|
Англия
|
2004, 2012, 2016
|
3
|
Лука МОДРИЧ
|
Хорватия
|
2008, 2016, 2020
|
3
|
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ
|
Польша
|
2012, 2016, 2020
Игроки, сделавшие голевые передачи в трех и более финальных турнирах ЧЕ
|
Т
|
Игрок
|
Сборная
|
ЧЕ
|
4
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
2004, 2008, 2016, 2020
|
3
|
Юрген КЛИНСМАНН
|
ФРГ/Германия
|
1988, 1992, 1996
|
3
|
Луиш ФИГУ
|
Португалия
|
1996, 2000, 2004
|
3
|
Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР
|
Германия
|
2004, 2008, 2012
|
3
|
ЖОАУ МОУТИНЬЮ
|
Португалия
|
2008, 2012, 2016
|
3
|
НАНИ
|
Португалия
|
2008, 2012, 2016
|
3
|
Сеск ФАБРЕГАС
|
Испания
|
2008, 2012, 2016
|
3
|
Иван ПЕРИШИЧ
|
Хорватия
|
2012, 2016, 2020
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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