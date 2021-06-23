Стал известен предварительный состав участников чемпионата во Второй лиге

Составлен предварительный состав групп Второй лиги на следующий сезон. Скорее всего, в группе А будет 15 команд, а в группе Б – 16.

Сегодня, 23 июня, состав участников утверждает аттестационная комиссия ПФЛ, а завтра, 24 июня, на Конференции ПФЛ будет озвучен окончательный список участников Второй лиги.

Напомним, что в прошлом сезоне Второй лиги в группе А выступало 13 команд, а в группе Б – 12.

Победу в золотом матче второй лиги одержал «Металл», который обыграл победителя группы А «Подолье» со счетом 1:0.