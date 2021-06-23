Стал известен предварительный состав участников чемпионата во Второй лиге

В группе А будет 15 команд, а в группе Б – 16

  • 23.06.2021 11:22
  • 1601 просмотр
  • 1 комментарий
Стал известен предварительный состав участников чемпионата во Второй лиге
© ФК Карпаты Галич

Составлен предварительный состав групп Второй лиги на следующий сезон. Скорее всего, в группе А будет 15 команд, а в группе Б – 16.

Сегодня, 23 июня, состав участников утверждает аттестационная комиссия ПФЛ, а завтра, 24 июня, на Конференции ПФЛ будет озвучен окончательный список участников Второй лиги.

Напомним, что в прошлом сезоне Второй лиги в группе А выступало 13 команд, а в группе Б – 12.

Победу в золотом матче второй лиги одержал «Металл», который обыграл победителя группы А «Подолье» со счетом 1:0.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Jeszcze Polska...
    online
      Jeszcze Polska..., 23.06.2021 12:10
    0
    В прошлом сезоне вышли по 2 команды из каждой группы.
    . А теперь будет по одной! Это опять застой в зоне невылета.... За что бороться?
    Ссылка
    Jeszcze Polska...
    online
      Jeszcze Polska..., 23.06.2021 12:10
    0
    В прошлом сезоне вышли по 2 команды из каждой группы.
    . А теперь будет по одной! Это опять застой в зоне невылета.... За что бороться?
    Ссылка
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