Стал известен предварительный состав участников чемпионата во Второй лиге

Составлен предварительный состав групп Второй лиги на следующий сезон. Скорее всего, в группе А будет 15 команд, а в группе Б – 16.
Сегодня, 23 июня, состав участников утверждает аттестационная комиссия ПФЛ, а завтра, 24 июня, на Конференции ПФЛ будет озвучен окончательный список участников Второй лиги.
Напомним, что в прошлом сезоне Второй лиги в группе А выступало 13 команд, а в группе Б – 12.
Победу в золотом матче второй лиги одержал «Металл», который обыграл победителя группы А «Подолье» со счетом 1:0.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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. А теперь будет по одной! Это опять застой в зоне невылета.... За что бороться?
. А теперь будет по одной! Это опять застой в зоне невылета.... За что бороться?
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