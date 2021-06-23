Болей за своих фаворитов EURO под открытым небом на Арт-заводе Платформа

Болей за свою любимую команду на Kyiv Beer Festival 2-3 июля

  • 23.06.2021 11:21
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Болей за своих фаворитов EURO под открытым небом на Арт-заводе Платформа

Представь: ты, твоя громкая компания, прямая трансляция четвертьфиналов EURO-2020, два огромных экрана под открытым небом, более 300 сортов крафтовой пива и вкусный фуд-корт Киева с твоей любимой едой.

Можно не представлять - приходи смотреть прямые трансляции и болеть за свою любимую команду на Kyiv Beer Festival 2-3 июля на Арт-заводе Платформа.

Два огромных экрана, качественный звук, удобные пуфы - все, что нужно для комфортного просмотра четвертьфиналов EURO-2020. Поэтому собирай друзей и занимай места!

Начало футбольной трансляции в пятницу в 19:00 и в 22:00.

Начало футбольной трансляции в субботу в 19:00 и в 22:00.

2 июля, пятница

в 19:00 - Победитель 1/8 финала 6 и Победитель 1/8 финала 5

в 22:00 - Победитель 1/8 финала 4 и Победитель 1/8 финала 2

3 июля, суббота

в 19:00 - Победитель 1/8 финала 3 и Победитель 1/8 финала 1

в 22:00 - Победитель 1/8 финала 8 и Победитель 1/8 финала 7

Мы собрали более 300 сортов крафтовой пива и сидра. Ты сможешь продегустировать самый крутой лавандовый Milk Stout или Double IPA, ребрышки BBQ или сэндвич с пастрами. Не любишь экспериментировать - тогда ударим по классике и съедим тот же XXL чебурек!

На фестивале ты узнаешь, что пиво может быть сладким, кислым, горьким, соленым и даже фруктовым.

В чем отличие между Stout и IPA? Сколько IBU в твоем бокале? И почему к пиву добавляют морскую соль? Как правильно сочетать хумус и крафтовой? Ответы на эти вопросы ты узнаешь на масштабном пивном фестивале этим летом.

Если не хочется пенного, тогда советуем залететь на наши бары: джин-бар Malfy и джин-бар Beefeater, виски-бар Jameson, летний коктейльный бар Becherovka, винный бар и другие.

Территория Kyiv Beer Festival будет такой, что захочется делать яркие фото и Селфи течение всего фестиваля. Поэтому заряжай телефон и залетай на наши фото-зоны, чтобы все знали, как круто ты провел свой уикенд.

А еще на локации тебя ждать крутые развлечения: интерактивная зона от Parimatch с розыгрышами подарков и развлечениями для всех желающих, детская зона для маленьких посетителей, спортивная зона для активных и концертная программа при фестиваля.

Ulichnaya Eda - cashless зона, благодаря «Приват Банка» и Master Card.

Здесь ты сможешь легко рассчитываться своей платежной картой на всех поинтах фестиваля, закинуть кэш на свою карточку, а если взял с собой только наличные - сможешь открыть диджитал-карту @mastercardukraine и @privatbank_original за 1 минуту и ​​пополнить ее на Инфостенд.

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

В пятницу работаем с 17:00 до 1:00, в субботу открываем двери в 11:00 и работаем до 1:00, в воскресенье - с 11:00 до 23:00.

Стоимость:

Билет на один день без бокала - 200 гривен.

Билет на один день с бокалом - 300 гривен.

Билет на три дня с бокалом - 500 гривен. А эта горяченькая предложение действует только при покупке онлайн-билетов. И таких билетов всего 1000 штук.

Билеты на фестиваль можно будет купить на кассах в день ивента или по ссылке https://bit.ly/3xaluhy

Бесплатный вход для участников АТО при наличии документа, людей с инвалидностью при наличии документа, многодетных семей при наличии документа и детей до 12 лет.

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Источник — Sport.ua

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