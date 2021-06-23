Жиру согласовал контракт с Миланом

«Милан» решительно намерен усилиться французским нападающим «Челси» Оливье Жиру.
Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, клуб согласовал двухлетний контракт с футболистом. Теперь «Милан» ведет переговоры с «Челси» о трансфере.
Также итальянский клуб хочет подписать других игроков лондонцев — Хакима Зиеша и Тиемуэ Бакайоко.
В сезоне-2020/21 Жиру провел за «Челси» 31 матч во всех турнирах и забил 11 голов. Контракт футболиста с клубом истекает летом 2022 года.
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Источник — Twitter
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