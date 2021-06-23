Жиру согласовал контракт с Миланом

Форвард «Челси», скорее всего, переберется в Италию

  • 23.06.2021 09:37
  • 657 просмотров
  • 1 комментарий
Жиру согласовал контракт с Миланом
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Милан» решительно намерен усилиться французским нападающим «Челси» Оливье Жиру.

Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, клуб согласовал двухлетний контракт с футболистом. Теперь «Милан» ведет переговоры с «Челси» о трансфере.

Также итальянский клуб хочет подписать других игроков лондонцев — Хакима Зиеша и Тиемуэ Бакайоко. 

В сезоне-2020/21 Жиру провел за «Челси» 31 матч во всех турнирах и забил 11 голов. Контракт футболиста с клубом истекает летом 2022 года.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 23.06.2021 10:08
    0
    Хто тепер в Італії стара сеньйора?
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 23.06.2021 10:08
    0
    Хто тепер в Італії стара сеньйора?
    Ссылка
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