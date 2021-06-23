Рамос сказал игрокам Реала, что уходит в ПСЖ

35-летний Серхио Рамос перед уходом из «Реала» сообщил партнерам, что продолжит карьеру в ПСЖ.
Напомним, 16 июня Рамос объявил об уходе из «Реала». Защитник не смог договориться с клубом о новом контракте.
В сезоне 2020/21 Рамос из-за травмы провел всего 21 матч. В итоге защитник не попал в заявку сборной Испании на Евро-2020.
Ранее сообщалось, что три топ-клуба претендуют на Рамоса.
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Источник — Cadena Cope
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