Рамос сказал игрокам Реала, что уходит в ПСЖ

35-летний Серхио Рамос перед уходом из «Реала» сообщил партнерам, что продолжит карьеру в ПСЖ.

Напомним, 16 июня Рамос объявил об уходе из «Реала». Защитник не смог договориться с клубом о новом контракте.

В сезоне 2020/21 Рамос из-за травмы провел всего 21 матч. В итоге защитник не попал в заявку сборной Испании на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что три топ-клуба претендуют на Рамоса.