Бразилия – Колумбия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч Копа Америка Бразилия – Колумбия.

«Бразилия прекрасно начала этот Копа Америка, победив Венесуэлу (3:0) и Перу (4:0). Как видим, бразильцы не пропускают и много забивают, благодаря чему Неймар с двумя голами уже борется за звание лучшего бомбардира.

Колумбия стартовала на турнире, победив Эквадор (1:0), сыграв вничью с Венесуэлой (0:0) и уступив Перу (1:2). Бразилия с 6 очками и Колумбия с 4 баллами являются лидерами группы В.

В своей истории 42 раза встречались эти соперники. 24 раза победила Бразилия и 6 раз выиграла Колумбия. Еще 12 встреч завершились вничью.

Поставлю на победу сборной Бразилии в матче с Колумбией. «Селесао» сейчас очень хорошие», – сказал Козьбан.

Матч Бразилия – Колумбия состоится 24 июня. Начало встречи – в 03:00.