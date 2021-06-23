Германия – Венгрия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч Евро-2020 Германия – Венгрия:

«Германия после поражения от Франции (0:1) собралась и победила Португалию со счетом 4:2! В свою очередь, Венгрия после поражения от португальцев (0:3) сенсационно сыграла вничью с французами (1:1). У немцев сейчас три очка в активе, а у венгров – одно.

23 раза встречались между собой эти соперники. По 8 побед есть в активе каждой команды и еще 7 раз они сыграли вничью. Отметим, что в матчах Германии и Венгрии очень часто много голов. Но стоит добавить, что львиная часть этих поединков была сыграна в период с 1909 года по 1942-й. После этого, начиная с 1994 года оппоненты сыграли пять раз и в этих встречал немцы побеждали (5:2, 3:0 и 2:0), раз выиграли венгры 2:0 и раз была зафиксирована ничья 0:0.

Поставлю на победу сборной Германии. Германия хорошо выглядит, команда несется на поле. У венгров будет мало шансов, и Бундестим выиграет этот поединок», – сказал Козьбан.

Матч Германия – Венгрия состоится 23 июня. Начало встречи – в 22:00.